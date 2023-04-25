Toroslar EDAŞ Mersin'de bakım ve yatırımlarını sürdürdü

Toroslar EDAŞ, Mersin'de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2023 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Mersin'de yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı. Toroslar EDAŞ, Mersin'de hizmet verdiği 11 bin 618 trafo ve 42 bin 489 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Mersin için Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut'ta 4 bin 500 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 40 pano ile 180 trafo ve 214 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 757 Km'lik hattın bakımı tamamlandı.

Toroslar EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Mersin'de hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 17 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 16 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 2 elektrik panosu ve 1 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ 2023 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Toroslar EDAŞ, toroslaredas.com.tr, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 0(322) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2016 - 2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye'deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırımı yapan şirket oldu. Toroslar EDAŞ'ın Mersin'de bakım ve yatırım çalışmaları devam edecek.