Toroslar EDAŞ Mersin'deki yatırımlarına devam ediyor

Toroslar EDAŞ, Mersin'de hizmet verdiği 9 bin 478 trafo ve 20 bin 730 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre Toroslar EDAŞ, Mersin'de kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı kapsamında 2019 yılının ikinci çeyreğinde bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Mersin'de yılın ikinci çeyreğinde de müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde yine başarılı çalışmalara imza attı.

Bu kapsamda Mersin'de hizmet verdiği 9 bin 478 trafo ve 20 bin 730 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Mersin için Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut' ta 5 bin 464 armatürün bakımını gerçekleştiren ekipler, aynı ilçelerde 464 kilometrelik hattın bakımını yaptı. Kentte 5 pano ile 32 trafo da elden geçirilirken, 15 dağıtım merkezinin bakımı tamamlandı.

Mersin'de hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 173 kilometrelik yeni kablo döşeyen Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 2 bin 411 yeni aydınlatma armatürünün montajını da gerçekleştirdi. Ayrıca yeni 127 elektrik panosu ve 43 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ, 2019 yılının ikinci çeyreğinde koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirmiş oldu.