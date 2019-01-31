Toroslar EDAŞ'ın Mersin yatırımları

Toroslar EDAŞ'ın Mersin'de kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı kapsamında 2018 yılının son çeyreğinde bakım, onarım ve yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, Mersin'de hizmet verdiği 9 bin 78 trafo ve 19 bin 882 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Mersin için Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut' ta 7 bin 286 armatürün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, yine adı geçen ilçelerde 482 kilometrelik hattın bakımını yaptı. Kentte 34 pano ile 73 trafo da elden geçirilirken, 50 dağıtım merkezinin bakımı tamamlandı.

Mersin'de hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 262 kilometrelik yeni kablo döşeyen Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 3 bin 480 yeni aydınlatma armatürünün montajını da gerçekleştirdi. Ayrıca yeni 353 elektrik panosu ve 140 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ, 2018 yılının son çeyreğinde koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.