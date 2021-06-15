Toroslar EDAŞ'tan 61 milyon liralık şebeke yatırımı

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk yarısı için 61 milyon liralık bütçe ayırılan şebeke bakım işlemlerinin çoğu gerçekleştirilirken, yaz aylarında da kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlanması için şebeke bakımları tamamlandı.

Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kilis ve Osmaniye'de yaz sıcaklarının başlamasıyla, klima kaynaklı katlanan elektrik talebinin şebeke üzerinde oluşturabileceği arızaların önüne geçilebilmesi için, değişime ve bakıma ihtiyaç duyan şebeke unsurları yenilendi. Arızalara ve kesintilere yol açabilecek olumsuzluklar önden giderildi.

Bu kapsamda havai hat, bina, aydınlatma ve diğer şebeke envanterlerine bakım yapılırken, hücre içi ve bina temizlikleri yapıldı. Aynı zamanda, hücre uzaktan kumanda kontrolleri gerçekleştirilirken, bina iyileştirmeleri, trafo bakımları, topraklama iyileştirmeleri, izolatör değişimleri, trafo kademe ayarı kontrolleri, trafo yağ kontrol ve değişimi çalışmaları gerçekleştirildi.