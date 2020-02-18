Toroslar EDAŞ'tan Mersin'e 180 milyon liralık yatırım

Ş. tarafından Mersin'e 2020 yılı içerisinde 180 milyon liralık yatırım yapılacağı bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre Toroslar EDAŞ, Mersin'de sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlamak üzere bakım, onarım ve yenilemesinin yanı sıra kesintisiz enerji için yeni yatırımlar gerçekleştirecek. Bu kapsamda kente, 2020 yılında yaklaşık 180 milyon TL yatırım yapılacak.

Ayrıca Toroslar EDAŞ, şebekenin güçlenmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla 2020 yılının Ocak ayında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Bu doğrultuda Mersin'de bin 540 adet aydınlatma armatürünün bakımı gerçekleştirilirken, 6 adet pano, 5 adet trafo, 1 adet dağıtım merkezi ve 163.5 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Toroslar EDAŞ'ın, bölgesinde yaptığı yeni yatırımları ve mevcut durum iyileştirmelerini yıl boyunca sürdüreceği belirtildi.