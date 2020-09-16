Toroslar Güneykent'te üçüncü duvar resmi de tamamlandı

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, sanatı sokağa taşıdığı projede, Ressam Nazife Bilgin Hazar, Güneykent Mahallesindeki toplu konut binalarında 3'üncü reprodüksiyon çalışmasını da tamamladı. Güneykent'te toplu konut binalarının duvarları dünyaca ünlü ressamlar Frida Kahlo, Diego Rivera ve Van Gogh'un en güzel eserleriyle bezendi.

Toroslar Belediyesinin, Akbelen Bulvarının ardından Güneykent Mahallesinde bulunan toplu konut binalarında başlattığı 'Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi' projesinde 3'üncü reprodüksiyon çalışması da tamamlandı. Güneykent Mahallesindeki konutların duvarlarına Ressam Nazife Bilgin Hazar tarafından nakış nakış resmedilen dünyaca ünlü ressamlar Frida Kahlo'nun "Ben ve Maymun", Diego Rivera'nın “Ayçiçekleri ve Kadınlar" reprodüksiyonun ardından Van Gogh'un "Otoportre" çalışması yapıldı.

"Bu proje ile Mersinimizin güzelliğine daha da güzellik kattık"

Çalışmaları yakından takip eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yapımı tamamlanan Van Gogh'un "Otoportre' eserini inceledi. Başkan Yılmaz, "Toroslar'ı farklı kılan bu projemizin, topluma ve hayata yansıması da farklı oluyor. Hemşehrilerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Hatta mahalleli artık yön tarifini de bu binaların resimleriyle yapıyor" dedi.

Bu proje ile ilçeye estetik ve güzel bir görünüm kazandırdıklarını belirten Yılmaz, "Önceki dönemde Akbelen bulvarında duvar çalışması yapılmıştı. Güneykent Mahallemizde bu projeyi devam ettiriyoruz. Ressam Nazife Bilgin Hazar'ın hünerli ellerinden çıkan bu eserler ile Toroslarımızın sokakları adeta sanat galerisine döndü. Sanat eserlerinin hayatın içinde yer alması, buradan her sabah geçen hemşehrilerimizin bunları görerek güne başlaması bizleri mutlu ediyor. Her kentin bir ruhu ve güzelliği vardır. Bu çalışmamızla Mersinimizin güzelliğine daha da güzellik kattık. Bu binalar yaklaşık 30 yıllık. Aynı zamanda mahallelerimize değer katmış ve gerçek hayata sanat eserlerini çekmiş oluyoruz" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, duvar renklendirme çalışmalarının etap etap devam edeceğini kaydederek, "Bu çalışmamızı devam ettireceğiz. Bulvar üzerindeki uygun olan tüm binalara sanat eserlerini resmedeceğiz. Bazı binalarımızın dış cephelerinde de panjur ve renklendirme çalışmaları da yapacağız" ifadelerini kullandı.