Toroslar hareketlendi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri çerçevesinde bisiklete bindi, hareketliliğe, sağlıklı ve sürdürülebilir ulaşıma dikkat çekti.

Mersin'in merkez ilçesi Toroslar Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nı dolu dolu geçiriyor. Tüm dünyada sıfır karbon, daha yeşil, daha temiz, sürdürülebilir ulaşım ve şehirler oluşturmak amacıyla her yıl farklı bir temayla gerçekleşen kampanyada, Toroslar Belediyesi bu yıl da yerini alarak spor yapmayı, yürümeyi ve bisiklete binmeyi özendirici etkinlikleriyle farkındalık oluşturuyor.

Kutlamalar, masa tenisi ve dart turnuvası ile arabasız gün etkinliğiyle başladı

Türkiye Belediyeler Birliği'nin ulusal koordinatörlüğünde ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun desteğiyle sürdürülen 'Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması; 'daha iyi bağlantılar' olarak belirlendi. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı için 22 Eylül'e kadar devam edecek olan Avrupa Hareketlilik Haftası Toroslar'da, 'Masa Tenisi ve Dart Turnuvası ile Arabasız Gün ve Sokak Kapatma' etkinlikleriyle başladı. Halkkent Mahallesi'nde bulunan 1000 kişilik Spor Salonu'nda kurumlar arasında gerçekleşen turnuva kıyasıya müsabakalara sahne oldu.

Arabasız Gün Etkinliği için Güneykent Mahallesi trafiğe kapatıldı. TORTEK atölyeleri, halk oyunları, tenis, basketbol, cimnastik, paten, kaykay, illüzyon gösterisi gibi birçok spor, kültür ve sanat aktivitelerinin yer aldığı programda, 7'den 70'e herkes hem doyasıya eğlendi hem de hareketli bir gün geçirdi. Etkinlikte, bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarının kullanılmasına teşvik edildi.

“Çevremiz, sağlığımız ve geleceğimiz için biz de varız”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da 'çeşitlendir ve devam et' sloganıyla gerçekleşen kampanya çerçevesinde düzenledikleri, 'bisiklet sürüş etkinliği'nde sağlıklı yaşamın benimsenmesi için kilometrelerce pedal çevirdi. Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Kendigelen, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Mehmet Özdemir, bisiklet dernekleri ve vatandaşların katıldığı etkinlik, Yeniköy Mahallesi ile Kızılgeçit güzergâhında yapıldı. Başkan Yılmaz, ilçe protokolü ve katılımcılarla birlikte Toroslar'ın eşsiz doğası ve güzel manzarası eşliğinde bisiklet sürerek 'Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutladı.

“Sporu ve hareketi hayatımızdan eksik etmeyelim” diyen Yılmaz, “3 yıldır katılım gösterdiğimiz Avrupa Hareketlilik Haftası'nı bu yıl da düzenlediğimiz pek çok renkli aktiviteyle taçlandırıyoruz. Bu hafta, spor aktivitelerini dolu dolu yapacağız. Burada amaçlanan, hareketsizlik nedeniyle sağlık sorunlarına dikkat çekmek, sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım faaliyetleri ile kentimizde yapabilecekleri ortaya koymaktır. Biz, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu hedeflerini benimsiyoruz. İlçe protokolümüz ve bisiklet derneklerimizle birlikte Yeniköy Mahallemizde güzel bir bisiklet sürüş etkinliği düzenledik. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. 2019 yılında 'Avrupa Hareketlilik Haftası Faaliyetleri', 'Kalıcı Önlemler' ve 'Arabasız Gün' şartlarını yerine getiren 39 belediyeden 15'i arasına girerek aktif katılımımızla Türkiye Belediyeler Birliği'nden 'Avrupa Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülü'nü aldık. Buradaki birliğe, enerjiye, isteğe ve duyguya baktığımda inşallah bu yıl da bu ödülü kazanacağız” ifadelerini kullandı.