Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi örnek çalışmalara imza atıyor

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesinin hayata geçirdiği Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin, Türkiye'ye örnek olacak çalışmalara imza attığı bildirildi. Ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti veren merkezin çalışmalarının pandemi sürecinde de aralıksız devam ettiği belirtildi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif olmalarını sağlamak amacıyla 41 branşta mesleki eğitim kursları açarak eğitim ve üretimi bir arada sunan belediye, Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi ile de Türkiye'ye örnek olacak çalışmalara imza atıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın en önem verdiği projelerden biri olan Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi, ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti vererek Toroslar halkının yaşam kalitesini arttırmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde de hizmetlerini aralıksız sürdüren merkez, vatandaşların kaygılarını gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla da yanlarında oluyor.

Alanında uzman psikologların görev aldığı merkezde, vatandaşların pandemi sürecini sağlıklı bir ruh haliyle atlatmaları hedeflenirken, çocukların yaşadıkları duygusal, gelişimsel ve davranışsal sorunların üstesinden gelmeleri, gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde desteklenmesi için farklı alanlarda atölye çalışmaları yapılıyor.

Okul öncesi öğretmen eşliğinde haftanın üç günü bir araya gelen 5-6 yaş grubundaki çocuklar, yaşıtlarıyla birlikte hem verimli hem kaliteli zaman geçirme imkanı buluyor. Pandemi kuralları çerçevesinde sanat, tasarım, fen ve doğa konulu etkinliklere katılan çocuklar, sosyalleşmenin yanı sıra temel beceri kazanıyor. Mahremiyet ve değerler eğitimi ile montessori etkinliklerinin de yer aldığı merkezde, salgın tedbirleri kapsamında çocuklar merkezin online platformunda da bir araya geliyor. Eğitici drama, matematik, dans, müzik, oyun ve resim atölyelerine katılan çocukların, pandemi dönemini psikolojik olarak rahat geçirmeleri ve kaybettikleri motivasyonun geri kazanılması hedefleniyor. Eğlenerek öğrenme metotları ile okul öncesi eğitime yönelik çalışmalar gerçekleştiren merkezde, ebeveynler de çocuklarıyla birlikte atölye çalışmalarına katılıyor.

"Biz, büyük bir aileyiz"

Türk toplumunun temel taşının aile olduğunu belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ailedeki sevgi ve güven ortamının mutlu bireylerin yetişmesi açısından önemli olduğuna vurgu yaparak, "Hayatta karşılaştığımız tüm güçlükleri yenmek için mutlu aile ortamı her yaştan insan için önemli. Biz de sosyal belediyecilik anlayışımız gereği bu konu üzerinde duruyoruz. Toroslar Belediyesi olarak halkımızın yaşamaktan mutlu olacağı bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz, çünkü biz büyük bir aileyiz" dedi.