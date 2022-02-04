Toroslar Kar Festivali'nin tarihi ertelendi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin Arslanköy yaylasında yapmayı planladığı Toroslar Kar Festivali'nin ikincisi, ilçenin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendi.

Kar Festivaliyle ilgili bilgi veren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçenin yaylalarında son yılların en yüksek kar yağışının yaşandığını belirterek, karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ancak ulaşımda aksaklıkların meydana gelmemesi ve vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için festivali ileri bir tarihe ertelediklerini kaydetti.

Kar Festivali ile Mersin'de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Yılmaz; “Kar festivalimizin ikincisini, bu hafta sonu yapmayı planlıyorduk. İlçemizin yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle ileri bir tarihe erteledik. Festival ile Mersin'de kış turizmi ve sporları konusunda bir çığır açtık. Bunu inşallah devam ettireceğiz. Toroslarımızın eşsiz doğası eşliğinde kış sporlarının, müziğin ve eğlencenin bir arada olduğu festivalimizde bu yıl da 7'den 70'e herkesi bir araya getireceğiz” diye konuştu.

Öte yandan belediye ekipleri, yaylalardan merkezdeki mahallelere kamyonlarla kar getirerek çocukları sevindirdi. Halkkent, Osmaniye, Zeki Ayan, Akbelen ve Hüseyin Okan Merzeci mahallelerinde karla buluşan çocuklar, aileleriyle eğlenceli dakikalar geçirdi. Kartopu oynayıp, kardan adam yapan çocukların arasında ilk kez kar görenler ise heyecanlarını gizleyemedi.

Çocuklar, kendilerini karla buluşturduğu için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederken, aileler ise çocuklarının eğlendiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.