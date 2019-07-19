Toroslar Kent Konseyi Genel Kurulu yapıldı

Toroslar Kent Konseyi'nin 1'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Siyasi parti ve kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, sendikaların, üniversitelerin ve muhtarların belirledikleri temsilcilerin hazır bulunduğu genel kurulda, divan ve kent konseyi başkanlık seçimi yapıldı.

“Monolog değil, diyalog kurmalıyız”

Toplantıda konuşan Başkan Yılmaz, ortak yönetim anlayışını geliştirme konusuna önem verdiklerini ve toplumun tüm katmanlarına ulaşmayı amaçladıklarını vurguladı.

İlçenin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişimini sağlamak adına kent konseyinde alınacak görüş ve kararların belediye meclisinde de değerlendirileceğine dikkat çeken Yılmaz, Toroslar Kent Konseyi'nde görev alan tüm üyelere başarılar dileyerek, “Toplumla yönetim arasında monolog değil, diyalog kurulmalıdır” dedi.

Mersin Karagöçer Oymağı Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Hüsnü Karabulut'un divan başkanlığını yaptığı toplantıda, açık oylama ile Toroslar Kent Konseyi'nin yeni başkanı AK Parti Toroslar İlçe temsilcisi Ümit Erşan oldu. Başkanlık seçiminin ardından divana verilen öneri ile 20 kişiden oluşan yürütme kurulu listesi de genel kurul tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis ve çalışma gruplarının da oluşturulduğu toplantı, genel kurul üyelerinin dilek ve temennilerini dile getirmesinin ardından sona erdi.