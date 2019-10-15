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Toroslar, kent mobilyalarını kendi üretim atölyelerinde üretiyor

Toroslar Belediyesi, kent mobilyalarını kendi üretim atölyelerinde imal ederek hem tasarruf ediyor hem estetik sağlıyor.


Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, atölyelerde bank, kamelya ve piknik masaları gibi mobilyalar üretilerek, ihtiyaç duyulan yerlere yerleştiriliyor ve vatandaşların kullanımına sunuluyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, üreten belediyeciliğe en güzel örneklerden biri olan Toroslar Belediyesi'nin bu çalışmasıyla vatandaşların beğenisini kazandıklarını ve aynı zamanda sosyal alanların zenginleşmesini sağladıklarını belirtti. Yılmaz, “Üretimin kendi bünyemizde yapılmasını çok önemsiyoruz. Toroslar'ın daha modern ve yaşanabilir bir ilçe olması hedefiyle çalışmalar yürütüyoruz. Üretim atölyelerimizde kent mobilyalarını üreterek belediyemizin iş gücü kalitesini ortaya koyuyor, aynı zamanda yerleştirdiğimiz ürünler ile ilçemizi daha güzel, estetik bir görüntüye kavuşturuyoruz. Satın almak yerine üretim yaparak da tasarruf etmiş oluyoruz” dedi.

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