Toroslar personeli, Halat Çekme Şampiyonasında kupa için ter döktü

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Cumhuriyet Bayramının 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Kupası Birimler Arası Halat Çekme Şampiyonası" düzenledi. Halat Çekme Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen şampiyonada, belediye personeli kupa için ter döktü.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osmaniye semt sahasında yapılan Halat Çekme Şampiyonası, renkli görüntülere sahne oldu. Eleme usulü gerçekleşen yarışmaya; Temizlik İşleri, Sağlık İşleri, Fen İşleri, Zabıta, Park ve Bahçeler, Kültür İşleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri, Sosyal İşler, Yapı Kontrol ve Koordinasyon İşleri Müdürlüğü olmak üzere 10 takım katıldı. Her takımın 4 erkek, 1 bayan ve 1 yedek sporcu ile yarıştığı şampiyonada personel ilk üçe girebilmek için mücadele etti.

Yarışmada Koordinasyon İşleri Müdürlüğü birinci, Zabıta Müdürlüğü ikinci, Fen İşleri Müdürlüğü ise üçüncü oldu. Covid-19 tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınarak yapılan yarışmanın sonunda dereceye giren ilk üç takıma kupa, personele ise madalya ve başarı belgesi verildi.

Halat Çekme Federasyonu Başkanı Eray Aldemir, ata sporu olan halat çekmenin yaygın hale getirilmesine katkıda bulunan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederek, Başkan Yılmaz adına Başkan Vekili Adnan Baş'a plaket takdim etti.

Cumhuriyet kutlamaları, birbirinden renkli etkinliklerle devam ediyor

Toroslar Belediyesince Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında organize edilen etkinlikler, yarın düzenlenecek Cumhuriyet Kupası Bocce Petank Turnuvası ve Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası ile devam edecek.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen ve yaklaşık 150 sporcunun katılacağı Bocce Petank Turnuvasının final müsabakaları, Güneykent Mahallesinde bulunan belediyenin Anafartalar Spor Kompleksi'ndeki Bocce Petank Sahasında yarın saat 15.30'da yapılacak ve ardından ödül töreni düzenlenecek.

15 kategoride yaklaşık 100 sporcunun mücadele ettiği Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvasının final müsabakaları da Çağdaşkent Mahallesi 3 Ocak Spor Kompleksinde saat 16.30'da başlayacak ve turnuva ödül töreni ile son bulacak.