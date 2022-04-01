Toroslar, Ramazan'a hazır

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 11 ayın Sultanı Ramazan ayının manevi atmosferini düzenleyeceği iftar yemeği ve Ramazan panayırı ile yeniden yaşatacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ramazan ayı süresince her gün bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelecek. Ramazan'ın vazgeçilmezleri olan tasavvuf müziği, Karagöz-Hacivat, Meddah, sihirbaz gösterileri ve İbiş ile Memiş'e kadar birçok etkinliğin yer alacağı panayırda, çocuklar için drama eğitimi ve animatörler de olacak. Bu panayırda, 7'den 70'e herkes dolu dolu bir ramazan geçirecek.

Geleneksel Ramazan eğlenceleri ile özellikle çocukların hafızalarında güzel hatıralar bırakmak istediklerini kaydeden Başkan Yılmaz, "Ramazan ayı, toplumsal dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik ayıdır. Bu ayın manevi atmosferini, her gün farklı bir mahallemizde düzenleyeceğimiz iftar sofrası ve Ramazan panayırımız ile en yoğun bir şekilde hissedeceğiz” dedi.

Ramazan ayının, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Yılmaz, "İçerisinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini barındıran Ramazan ayının milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa başta sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Sofralarımızdan bolluk ve bereket, gönüllerimizden huzur ve hoşgörü eksik olmasın” diye konuştu.