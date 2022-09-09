Toroslar Sıfır Atık Zirvesi rol model oldu

Mersin'de 4'üncü 'Sıfır Atık Belgesini' alan Toroslar Belediyesinin 1. Toroslar Sıfır Atık Zirvesi, Atık Kahramanları: 'Toroslar'da Sokak Toplayıcıları' temasıyla yapıldı.

Toroslar Belediyesi, düzenlediği '1.Toroslar Sıfır Atık Zirvesi'nde kurum, kuruluş, üniversite, STK temsilcileri ve mahalle muhtarları ile sokak toplayıcılarını bir araya getirerek, 'Bağımsız Sokak Toplayıcıları Yönetmeliği'nin hazırlanmasında Mersin'de öncülük etti. Sokak Toplayıcıları Yönetmelik Çalıştayı ve Sonuç Bildirgesinin yayınlanması ile yapılan programda katılımcılara belge ve plaket verildi. Sürdürülebilir çevre için atılması gereken adımların konuşulduğu zirvede, geri dönüşüm işleminde en aktif rolü üstlenen sokak toplayıcılarına yönelik hazırlanacak yönetmelik taslağında ele alınacak hususlar konusunda değerlendirilmeler yapıldı.

Çalıştayda ortaya konulan fikirlerin yanı sıra belediye temsilcileri atık yönetim uygulamalarını anlatırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü temsilcisi de sıfır atık ile ilgili genel bilgilendirme yaptı.

“Sokak toplayıcıları belediye sistemine entegre edilecek”

Sokak toplayıcılarının da katıldığı çalıştayda, atıkların toplanması, taşınması ve depolanmasına yönelik süreç ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, sokak toplayıcılarının belediye sistemine entegresi hakkında da bilgiler verildi. Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce hazırlanacak rapor, 13 ilçe belediyesiyle paylaşılacak. Toroslar Belediyesi, tüm paydaşları buluşturduğu bu çevre hareketiyle Türkiye'de bir ilki de gerçekleştirdi.

“Atık getirme merkezimizi kuracağız”

Kent protokolünün de katıldığı zirvenin açılış konuşmasını yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Sıfır Atık Zirvesi ile Toroslar'da, Mersin'de ve Türkiye'de 'sıfır atık' sisteminin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle her geçen gün doğal kaynakların azaldığına dikkat çeken Yılmaz, “Sıfır atık faaliyetlerimiz, çevreye olan sorumluluğumuzun ve hassasiyetimizin de bir göstergesi. İlçemizde başlattığımız 'Sıfır Atık Projesi'ni başarıyla sürdürüyor ve Mersin'de bu projeye öncülük etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 'Sıfır Atık Yönetmeliği'nde yer alan kriterleri yerine getirerek 4'üncü Sıfır Atık Belgemizi aldık. Sıfır Atık Hibe dosyamız çerçevesinde 1. Sıfır Atık Getirme Merkezini de kurmayı, giysi ve ilaç atıklarını kaynağında toplayıp çevreyi korumayı hedefliyoruz. Ambalaj atıkları yönetimi konusunda vatandaşlarımıza çevreci kart dağıtıp kapıdan kapıya ikili toplama sistemini de kuracağız. Toroslarımız, 'Atık Yönetimi Planı'nda bir marka oldu. 'Sıfır Atık Şehri Toroslar' markamızı oluştururken, 4 yapraklı simgeden oluşan kendi logomuzu tasarladık. Logomuz; döngüsel olarak sıfır atığı, yeşil ve mavi tondaki renkleri ise Toroslarımızı ve Mersinimizi temsil ediyor. Geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrıştırılması, israfın önlenmesi, çevre duyarlılığının artırılması ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla yaptığımız çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

“Sokak toplayıcıları, ülke ekonomisine katkı sağlıyor”

Ülkenin dört bir yanında atık toplayan vatandaşların, sıfır atık çalışmalarının gizli kahramanları olduğunu söyleyen Yılmaz; “Her türden atığı değerlendirip geri dönüşüme ve ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. Ekmeklerini atıktan kazanan bu vatandaşlarımız, geri kazanım sektörünün bel kemiğini oluşturuyorlar. Onları, bu sistemin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve bu çerçevede 'Bağımsız Sokak Toplayıcıları Yönetmeliğimizi' hazırlıyoruz. Kentimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Toroslar Belediyemiz, Türkiye'ye örnek çalışmalar yapıyor”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ise Mersin'de çevreci çalışmalarıyla öncü hizmetler gerçekleştiren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ı ve ekibini tebrik ederek, “Atık, dünyanın en önemli sorunlarından biri. Evlerden, sanayilerden çıkan atıklar var. Bunların nasıl bertaraf edileceği de çok önemli. Toroslar Belediyemiz, Sokak Toplayıcıları Yönetmeliğini hazırlıyor. Mersinimize ve Türkiye'ye örnek olacak bu çalışma için Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Toroslar deyince aklımıza çevre ve yeşil bir doğa geliyor” diye konuştu.

Katılımcılara, geri dönüştürülmüş hediyeler ve plaket verildi

Toroslar Belediyesi tarafından sokak toplayıcılarına yönelik ilk olarak hazırlanan belgesel büyük beğeni toplarken, 1.Toroslar Sıfır Atık Zirvesi'ne katkıda bulunanlara ve organizasyon ekibine de katılım belgesi ile plaket takdim edildi. Toroslar Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) bünyesindeki Cam Füzyon Atölyesi'nde, atıl haldeki camlardan yapılan süs eşyaları ile tohum kaleminin de hediye edildiği zirve, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.