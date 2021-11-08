'Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'nda geri sayım başladı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin 21 Kasım'da düzenleyeceği 'Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'nda geri sayım heyecanı başladı. Bu yıl ilk kez düzenlenecek maratona, binlerce yerli ve yabancı sporcu katılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarı maratonun hazırlıklarını tüm hızıyla sürerken, sporseverlerin buluşma noktası olan 'İstanbul Maraton ve Spor Fuarı'nda Toroslar Belediyesinin stanttı yoğun ilgi gördü. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 3 gün boyunca gerçekleşen fuarda 'Toroslar Yarı Maratonu'nun tanıtımı yapılırken, yarışta koşmak isteyenlerin kayıtları da alındı. Spor camiasına Mersin'in lezzetlerinden cezerye de ikram edildi.

"Spor, birleştirici güce sahip"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, stantta ziyaretçileriyle yakından ilgilendi, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Fuarda yer alan stantları da ziyaret eden Başkan Yılmaz, sporun birleştirici bir güce sahip olduğunu belirterek, “İlçemizde gerçekleştireceğimiz maraton öncesi 'İstanbul Maraton ve Spor Fuarı'nda yer aldık. Bu organizasyona katılarak Toroslarımızın ve Mersinimizin tanıtımını yaptık. Amacımız, 'Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'nu daha üst seviyelere taşımak. Spor, ülkemiz için önemli bir değer. Birleştirici bir güce sahip olan bu değer için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

"Yarı maratona çok iyi hazırlandık"

“Tüm sporcularımızı ve vatandaşlarımızı 'Toroslar Uluslararası Yarı Maraton'a bekliyoruz” diyen Yılmaz, “Mersin'de bir maraton geleneği vardı. Biz de bunu devam ettirme çabasındayız. Alt yapı ve teknik olarak çok iyi hazırlandık. Maratonu farklı kategorilerde gerçekleştireceğiz. Profesyonel sporcuların yanı sıra gençler ve yaşlılarımız için daha kısa mesafeli kategorilerimiz var. Burada önemli olan dünyanın birçok yerinden insanlarımızın yarışlara katılmasıdır. Kentimizin tanıtımının yanı sıra çocuklarımızın ve gençlerimizin spora ilgi duyması için çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 21 Kasım'da gerçekleştireceğimiz maratona davet ediyoruz. İstanbul Maraton ve Spor Fuarı'nda da standımıza olan ilgiden çok memnun olduk. 0'dan 2500 metreye çıkan bir coğrafyaya sahibiz. Bu coğrafyadaki güzellikleri tüm dünyayla paylaşmak bize heyecan veriyor” diye konuştu.

Sporun önde gelen isimlerinden övgü

İstanbul'daki fuarda, Toroslar Belediyesinin standını TRT Spor Yorumcuları Ceyla Büyükuzun, Alp Pehlivan ve Veli Yiğit, spor spikeri Emre Tilev, maratonda Türk atletizminin efsane ismi Mehmet Terzi ve sporseverler de ziyaret etti. Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'nun heyecanına ortak olan sporun önde isimleri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a spora ve sporcuya sunduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.