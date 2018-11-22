Toroslar vezneleri hafta sonu da açık olacak

Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 30 Kasım Cuma gününe denk gelen 2018 yılı emlak ve iş yeri çevre temizlik vergilerinin ikinci taksit ödemeleri nedeniyle 24-25 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri veznelerin açık bulundurulacağı belirtildi.

Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, vergi ödemelerinin daha rahat bir ortamda gerçekleşmesi ve hafta içi çeşitli nedenlerle veznelere gelemeyen mükelleflerin de ödemelerini yapabilmesi için veznelerin, hafta sonu da mesai saatleri içerisinde açık tutulacağı kaydedildi. Açıklamada, mükelleflerden gecikme zammına maruz kalmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini zamanında ödemeleri istenildiği ifade edilirken, aynı zamanda mükelleflerin ödemelerini, tahsilat servisine nakit ya da kredi kartıyla yapabileceği gibi Toroslar Belediyesi 'toroslar-bld.gov.tr' web sitesi e-belediye sistemi üzerinden de kredi kartıyla yapabilecekleri kaydedildi.