Toroslar zabıtası, fırın denetimlerini sıklaştırdı

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, gramaj ve hijyen konularına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra, genel temizlik, ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket kontrolü ile ürün ve malzemelerin saklama koşularını titizlikle kontrol eden ekipler, hijyen standartlarına uygun üretim ve satış yapan işletmelere teşekkür ederken, kurallara uymayanlara da eksiklerin giderilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, öncelikli görevlerinin halkın sağlığını korumak olduğunu belirterek, bu denetimlerin belli aralıklarla devam edeceğini söyledi. Başkan Yılmaz, “Zabıta ekiplerimiz, ilçemiz genelinde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde kalite standartlarının yükseltilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürmektedir. Bu denetimlerle halkın sağlığını tehdit edecek unsurların ortadan kaldırılması için çaba gösteriyoruz. Amacımız ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenilir bir ortamda ve huzur içerisinde alışveriş yapmalarıdır. Hijyen kurallarına uyan ve vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutan esnafımıza da bu konuya gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederiz” dedi.