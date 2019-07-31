Toroslar zabıtası, kaldırım işgaline karşı denetim yaptı

Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yayaların hakkı olan kaldırımların, esnaf tarafından malzeme konularak işgal edilmesinin önüne geçebilmek için özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerde denetim yapan zabıta ekipleri, esnafı yol ve kaldırım işgali yapmamaları konusunda uyardı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimleri sıkılaştıran ekipler, yayaların geçiş hakkını göz önünde bulundurularak, daha önce de uyarılarda bulunulan bazı işyerlerinin kaldırım işgaline devam etmeleri nedeniyle cezai işlem uyguladı. Denetimlerde, iş yerleri tarafından yaya yoluna bırakılan malzemeler de kaldırıldı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, denetimlerin vatandaşın huzuru ve rahatı için yapıldığına dikkat çekerek, asıl amacın ceza keserek esnafı zor durumda bırakmak olmadığını, ancak halkın güvenliğini ve esenliğini tehdit eden her türlü işgal ve olumsuzluğu ortadan kaldırmakla sorumlu olduklarını kaydetti.