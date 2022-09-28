Toroslar zabıtasından çevre kirliliği denetimi

İlçe genelinde yol ve kaldırım işgalinin önüne geçmek için işyerlerine yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, semt pazarlarında da etiket, tartı ve tezgâh önlüğü kontrolü yaptı. Ekipler, reklam tabelası, tezgah, masa ve sandalye gibi malzemelerin yol ve kaldırımlarda bulunmasına izin verilmeyeceğini belirtirken, engelliler için oluşturulan alanlar üzerine park eden motorlu vasıta sahiplerinden de gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Denetimlerde; kaldırımlarda ürün ve malzemelerini sergileyerek yayaların kullanım alanını daraltan, ilan, reklam ve tabela yönetmeliğine aykırı davranan işletme sahiplerine de uyarılarda bulunuldu.

“Müsaade etmeyeceğiz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kaldırımların yayaların ortak kullanım alanı olduğunu belirterek, yol ve kaldırım işgali yapan esnafa müsaade etmeyeceklerini söyledi. Yılmaz; “Kaldırımlara gelişigüzel konulan malzemeler bir yandan kötü görüntü oluşturuyor bir yandan da vatandaşlarımızın kaldırımları kullanmalarını zorlaştırıyor. Toroslar Belediyesi olarak hemşehrilerimizin huzur ve can güvenliğini tehdit edecek hiçbir işgale geçit vermeyeceğiz. Bu noktada ekiplerimiz, ilçemiz genelinde denetimlerini sürdürüyor. Konuya duyarlılık gösteren esnafımıza teşekkür ederiz" dedi.