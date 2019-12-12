Toroslar zabıtasından tartılı denetim

Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimler kapsamında, perşembe günleri kurulan Halkkent Kapalı Pazar Yerinde, tartı kontrol noktası kurarak vatandaşların aldığı ürünlerin kilosunda hata olup olmadığını anlamak için yeniden tarttı. Daha sağlıklı bir alışveriş ortamının sağlanması amacıyla da pazarcı esnafını tek tek dolaşan ekipler, meyve ve sebzelerde yer alan etiketlerin kurallara uygunluğuna bakarak, fiyatların görünür şekilde yazılması konusunda uyarıda bulundu.

Bu denetimlerin vatandaşların haklarının korunması için gerçekleştiğini söyleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemiz genelinde belirli aralıklarla bu tür denetimler yapıyor. Amacımız pazarcı esnafımıza ceza kesmek değil, satışı yapılan ürünlerin kilolarında hata olmamasını sağlamak. Vatandaşlarımızın haklarını korumak amacıyla bu denetimlerimiz devam edecek” dedi.

Pazarcı esnafı ve vatandaşlar ise bu kontrolleri takdirle karşıladıklarını belirterek, özverili çalışmalarından dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti.