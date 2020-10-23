Toroslar zabıtasının korona virüs denetimleri sürüyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı ilçe genelindeki işletmelerde hijyen denetimlerini sürdürüyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda üretim ve satışı yapan market, fırın, pastane gibi işletmeleri denetleyerek, maske, mesafe ve temizlik konularına uyulup uyulmadığını kontrol etti. Ürünlerin son kullanma tarihleri ile fiyat etiketlerini de inceleyen ekipler, aynı zamanda sebze ve meyve satışı yapan işletmelerde ürünlerin nasıl muhafaza edileceği konusunda da bilgilendirme yaptı.

"Halkımızın sağlıklı ve kaliteli hizmet alması için çalışıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar halkının sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla işletmelere yönelik denetimlerinin devam ettiğini belirterek, "Hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için denetimlerimizi düzenli olarak sürdürüyoruz" dedi.

Toplum sağlığına büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Yılmaz, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Halkımızın sağlığı ve güvenliği önceliğimiz. Ekiplerimiz, işletmelere yönelik denetimlerinde hijyen koşullarının yanı sıra satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihleri ile fiyat etiketlerinin de kontrolünü yapıyor. Hem vatandaşlarımızdan hem esnafımızdan isteğimiz maske, mesafe ve hijyen konusunda diye konuştu.