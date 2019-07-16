Toroslar'da 15 Temmuz demokrasi şehitleri anıldı

yıldönümünde düzenlediği programda 15 Temmuz şehitlerini andı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın ev sahipliğinde Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programı, AK Parti ve MHP teşkilatları ile ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından konuşan Başkan Yılmaz, şehitlere rahmet dileyerek, “15 Temmuz hain darbe girişiminde korkusuzca direnen, kanlarının son damlasına kadar mücadele ederek destan destan büyüyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. O zulüm dolu gecede fedakarca, kahramanca, işgalcilerin karşısına dikilen gazilerimize ve büyük Türk milletine şükran ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

15 Temmuz'un tarihi bir hesaplaşma ve tarifsiz bir hıyanet olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, “Üzerinde yaşadığımız çetin ve kutsal coğrafyada var olmanın bedeli, gerçek milli vicdan tarafından her zaman bilinmiştir. Kurtuluş Savaşımız, cumhuriyetimizin kuruluşu ve çok partili döneme kadar olduğu gibi, bu dönemden sonra da ülkemiz mevcudiyetine ve demokrasisine kasıt hiçbir zaman sona ermemiştir. Çanakkale'de müstevlilerin yarım bırakmak zorunda kaldıkları zulmü, hain FETÖ'cüler 15 Temmuz 2016'da tamamlamak istemişlerdir. Milli mücadelede kovalanan Türk düşmanları, yıllar sonra yeniden önce Türkiye'yi teslim almaya, daha sonra da tepeden tırnağa tasfiye etmeye kalkışmışlardır. Yani özetle 15 Temmuz tarihi bir hesaplaşma, tarifsiz bir hıyanettir” diye konuştu.

“Milli birlik ruhu hesaplarını boşa çıkarmıştır”

Gazi Mustafa Kemal Atatük'ün, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözüne dikkat çeken Yılmaz, “Milli egemenliğin üzerinde hiçbir güç yoktur. Bu günü Kurtuluş Savaşı ve sonraki döneme benzetiyorum. Bir tarafta mandacılar vardı. Bir tarafta da tek kurtuluşun tam bağımsızlık olduğuna inanan kuvvai milliyeciler vardı. 15 Temmuz'a baktığımızda da Allah'a şükürler olsun ki, tüm milli güçler ve vatanseverler bir araya geldi ve bu hain darbe girişimini savdı. 15 Temmuz'un en acı yönlerinden bir tanesi

de kıymet ve değer verdiğimiz dini manevi değerler istismar edilerek bu darbe girişiminin yapılmış olmasıdır. O gün tereddüt etmeden tankların önüne çıkan vatandaşlarımız bu kalkışmayı durdurmuştur. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da milli irade tecelli edecek ve galip gelecektir. Allah bu millete bir daha 15 temmuzları yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

“Aziz milletimiz, hainlere hiçbir zaman fırsat vermeyecektir”

Programda konuşan 26. dönem AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ise “Bizden sonra da inşallah çocuklarımız, torunlarımız bağımsız bir şekilde bu ülkede yaşayacak. Bu aziz millet hiçbir zaman bu hainlere fırsat vermeyecektir. Tüm şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Duygusal anların yaşandığı program, 15 Temmuz günü yaşanan olayların video gösterimi ile son buldu. Başkan Yılmaz, programın ardından Mersin Valiliği'nin düzenlemiş olduğu anma yürüyüşüne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.