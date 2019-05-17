Toroslar'da 19 Mayıs coşkusu

Toroslar Belediyesi Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle düzenlediği kutlama etkinliklerine başladı.

Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Toroslar ilçesinde bulunan okullarda 1919 öğrenciye ‘Dersimiz Atatürk' film izletildi. Çağdaşkent Şehit Erol Özkul İlkokulu'ndaki film gösterimine Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da katıldı. Öğrencilerin alkışları arasında salona giren Yılmaz, Turgut Özakman'ın senaristliğini yaptığı 'Dersimiz Atatürk' filmini öğrencilerle beraber izledi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık meşalesini asla söndürmeyeceklerini dile getiren Başkan Yılmaz, milli şuurla dolu gençlerin yetişmesini arzuladıklarını ifade ederek, “Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizim görevimiz, sizlere güzel bir eğitim ortamı sağlayarak sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek. Ülkemizin parlak geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Bu nedenle sizden çok umutluyuz” dedi.

19 Mayıs günü, 1919 fidan toprakla buluşacak

100. yıl etkinliklerine 18 Mayıs Cumartesi günü 17.00 - 20.00 saatleri arasında Forum AVM'de düzenlenecek Atatürk konulu TORTEK atölyeleri ve sergilerle devam edeceklerini belirten Yılmaz, 19 Mayıs günü saat 11.00'de de Korukent Mahallesi'nde bulunan Toroslar Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'na 1919 adet fidan dikeceklerini söyledi. Etkinliklere tüm Mersin halkını davete eden Yılmaz, “Ulu Önderimiz ülkemizin geleceğini gençlere emanet etmiştir. İnşallah gençlerimiz de bu emaneti en iyi şekilde koruyarak gelecek nesillere aktaracaklardır. Bizler de yöneticiler olarak bu emanetin korunması noktasında gençlerimize yardımcı olacağız" diye konuştu.