Toroslar'da 7'den 70'e herkes tiyatro öğreniyor

Çocukların ve gençlerin yeteneklerinin öne çıkarılarak öğrenme becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı eğitimler, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Topuz tarafından haftada 2 gün olmak üzere 4 saat veriliyor.

“Çocuklar öğrendi, sıra yetişkinlerde”

Eylül ayında yetişkinler için de açılacak olan kurslar ile 7'den 70'e herkes tiyatro ile tanışacak. Kurslarda başarı gösteren kursiyerler ise Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahne gösterilerinde de rol alabilme şansını yakalıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, rutin hizmetlerin yanında kültür ve sanat faaliyetlerine önem verdiklerini belirterek, “Sosyal belediyecilik kapsamında yaptığımız çalışmalardan biri olan 'yaratıcı drama' kursu ile çocuklarımız hem becerilerini geliştirmiş oluyor hem de eğlenerek farklı bir sanat dalında eğitim almış oluyor. Çocuklarımızın okullarda almış oldukları eğitimlerin yanında kültür ve sanat faaliyetlerine yönelmelerini önemsiyor ve bu konuda da kendilerini geliştirmeleri için farklı branşlarda kurslar açmaya devam edeceğiz” dedi.

Temel oyunculuk eğitiminin verildiği kurslara kayıt yaptırmak isteyenlerin, Toroslar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuru yapabilecekleri belirtildi.