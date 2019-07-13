Toroslar'da Açık Hava Sinema Günleri başlıyor

Toroslar Belediyesi, Mersinlileri yaz akşamlarında açık havada Yeşilçam'ın unutulmaz filmleriyle buluşturacak. Açık Hava Sinema Günleri, 16 Temmuz Salı günü başlayacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın projelerinden biri olan “Açık Hava Sinema Günleri”, 16 Temmuz Salı günü aile filmleriyle hayata geçecek. Aile bağlarının önemini ve temel aile değerlerini yansıtmak amacıyla düzenlenecek olan açık hava film günleri kapsamında 42 mahallede 42 gösterim olacak. Film günleri kapsamında ilk film Aladağ Mahallesi'nde izlenecek.

Projeye ilişkin açıklama yapan Başkan Yılmaz, “Aile olmanın güzelliğini Toroslar'da yaşayacağız. Türk sineması oyuncularının kimi zaman gülüp kimi zaman da bizleri hüzünlendiren filmlerini vatandaşlarımızla yeniden buluşturacağız. Aşklara, hüzünlere, acılara, sevinçlere, aile olmanın önemine ortak olan beyaz perde, yeni dönem sinemalarına rağmen seyircisini kaybetmemiştir. Biz de bu projemizde vatandaşlarımızla ortak duyguları yaşayıp birlikte gülmek, birlikte hüzünlenmek istiyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve aile bağlarımızın daha da güçlenerek önemini koruyacağına inanıyoruz” dedi.