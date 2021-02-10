Toroslar'da ağaçlar budanıyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi ekipleri, cadde ve parklardaki ağaçları kış bakımından geçirerek, budama işlemi gerçekleştiriyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alan ve parklarda bakım ve peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelindeki ağaçların hastalıklara karşı direncinin arttırılması ve sağlıklı gelişmesi amacıyla mevsim şartlarına bağlı olarak budama çalışmaları yapan ekipler, özellikle yol kenarlarında elektrik tellerine değen, kurumuş ve kırılma tehlikesi olan ağaç dallarını da titizlikle budayarak temizliyor. Vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alan ekipler, dilekçeleri değerlendirerek budama işlemlerini yapıyor.

"Daha yeşil bir Toroslar için çalışıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe genelinde yeşil dokuyu koruyarak, çevreye duyarlı bir anlayışla çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, "Amacımız, gelecek kuşaklara temiz ve yeşil bir dünya bırakmak. Daha yaşanılabilir ve daha yeşil bir Toroslar için çalışıyoruz. Ağaçların gelişimini güçlendirmek ve sağlıklı kalmalarını sağlamak amacıyla yaptığımız budama çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.