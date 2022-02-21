Toroslar'da Aktif Yaş Alma Projesinde büyüklerin yüzü gülüyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin “Aktif Yaş Alma Projesi'ne” katılan 60 yaş ve üzeri vatandaşlara kuaför hizmeti verildi.

Toroslar Belediyesi tarafından 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla başlatılan “Aktif Yaş Alma Projesi'nde” psikolojik ve sosyal desteğin ardından büyükler, belediyenin kuaför hizmetinden de faydalanıyor. Saç kesimi, saç boyası, cilt bakımı, el ve ayak tırnak bakımı yaptıran büyükler, TORTEK merkezinden mutlu ayrıldı. Aktif Yaş Alma Projesi'ne katılan 68 yaşındaki Şenay Dağtepe, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın hayata geçirdiği hizmetlerden çok memnun olduklarını belirterek, "Belediyemizin Kar Festivali'ne katıldık. Spora gidiyoruz, kuaför hizmeti alıyoruz. Çok beğendim. Başkanımız bu yaşta bizi evden çıkarmış daha ne olsun. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“Gerek hizmetleri gerekse güler yüzleri ile bizleri çok mutlu ettiler” diyen Zeynep Köksal da (60) Başkan Yılmaz'a ve ekibine teşekkür ederek, projenin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında insana dokunan hizmetleri aralıksız sürdürdüklerini kaydederek; “Aktif Yaş Alma Projemiz devam ediyor. Projemiz kapsamında ilçemizdeki 60 yaş ve üzerindeki kadınları TORTEK Merkezimizdeki Kuaförlük Kursunda ağırlayarak zihinsel, fiziksel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra kendilerini iyi hissetmelerini ve yaşamla olan bağlarını güçlendirmeyi amaçladık. Büyüklerimizin hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz. Onların her zaman yanındayız” diye konuştu.