Toroslar'da anlamlı 19 Mayıs kutlaması

Toroslar Belediyesi Şehit Durmuş Tek Anaokulunda, geleceğin gençleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104'üncü yılını en anlamlı bir şekilde kutladı. Atatürk'ü, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştıran Bandırma Vapuru'nu minik elleriyle marşlar eşliğinde kara tahtaya çizen anaokulu öğrencileri, "Bugünün çocukları, daima Atamızın izinde yürümeye ant içmiş gençlik olarak büyüyor" dedi.

Alanında uzman eğitimciler eşliğinde eğlenceli, sanatsal, kültürel ve sportif aktivitelerle dolu birçok eğitim alan 3-6 yaş grubundaki minikler, yüreklerindeki Atatürk sevgisiyle duygulandırdı. Atatürk'ü, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştıran Bandırma Vapuru'nu minik elleriyle marşlar eşliğinde kara tahtaya çizen anaokulu öğrencileri; “Bugünün çocukları, daima Atamızın izinde yürümeye ant içmiş gençlik olarak büyüyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız, bizim bugünümüz, yarınımız ve geleceğimizdir"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Pırıl pırıl gözleriyle dünyaya bakan miniklerimizin ben de gözlerinden öpüyor, bu anlamlı mesaj için her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çocuklarımız, bizim bugünümüz, yarınımız ve geleceğimizdir. Onlar ülkemize, bayrağımıza, vatanımıza, milli ve manevi değerlerimize sımsıkı sarılarak sahip çıkacaklar. Eğitimi önemsiyoruz. Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğreniyorlar. Çocuklarımıza daha güzel ve güçlü bir Türkiye bırakmak ve onları geleceğe hazırlamak hepimizin sorumluluğudur. Yüreklerindeki Atatürk sevgisiyle hazırladıkları bu anlamlı etkinlik için Şehit Durmuş Tek Anaokulumuzun minik öğrencilerini ve öğretmenlerini kutluyorum" şeklinde konuştu.