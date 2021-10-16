Toroslar'da asfalt çalışması sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Çağdaşkent ve Arpaçsakarlar mahallelerinde finişerle sıcak asfalt çalışması yapan belediye, konforlu ulaşım ile vatandaşın yüzünü güldürdü.

Yeni yerleşim alanlarında artan nüfusa bağlı olarak gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda asfalt ve kaldırım çalışmalarını plan ve program dahilinde sürdüren belediye, vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak çözüm üretiyor. Kısa sürede yolları asfaltlanan mahalle sakinleri ise çalışmalardan memnun kaldıklarını ifade ederek, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yapılan çalışmaların yerine ulaması ve vatandaşların memnun olmasının önemli olduğunu söyledi. Gönül bağı ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yılmaz, hedeflerinin ulaşılabilir, sağlıklı ve yaşam kalitesinin daha da arttığı bir Toroslar oluşturmak olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, "İlçemizde tespit ettiğimiz bozuk ve yıpranmış yolların bakım ve onarımının yanı sıra alternatif yol yapım çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Üst yapı hizmetlerimize paralel olarak çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarımıza da önem veriyoruz. Toroslarımızın daha estetik ve modern bir kent haline gelmesi için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.