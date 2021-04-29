Toroslar'da asfalt ve kaldırım çalışmaları devam ediyor

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç duyulan bölgelerde imara uygun yeni yollar açılarak yaya ve araç trafiği rahatlatılırken, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların bakım ve onarım çalışmaları da planlı bir şekilde yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Korukent, Hüseyin Okan Merzeci, Zeki Ayan, Tozkoparan, Sağlık ve Selçuklar mahallelerinde sıcak asfalt çalışması yaptı. Belediyenin Kilit Parke Üretim Tesisinde imal edilen parkeleri ilçenin dört bir yanına döşeyen ekipler, Çavuşlu ve Kaşlı mahallelerinde ise kilit parke kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

“Hedefimiz, güvenli ve kaliteli ulaşım”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yol çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek, “İlçe merkezinde ve yaylalarımızda sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarımızla yolları yenilerken, yeni yollar açmaya da devam ediyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize daha güvenli, kaliteli ve konforlu ulaşım sağlamak. İlçemizde belirlediğimiz ihtiyaçların yanı sıra mahalle muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri de değerlendirerek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.