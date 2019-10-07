Toroslar'da aşure etkinliği

Toroslar Belediyesi ile Toroslar Cemevi'nin bu yıl 10.'sunu organize ettiği ‘Aşure Etkinliği' yoğun ilgi gördü.

Çağdaşkent Mahallesi Toroslar Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve Alevi Kültür Dernekleri Toroslar Şube Başkanı Hüseyin Değerli'nin ev sahipliğinde yapılan etkinliğe, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkez yöneticileri ve şube başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Alevi Kültür Dernekleri Toroslar Şube Başkanı Hüseyin Değerli ile Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkez yöneticisi Ali Özveren yaptıkları konuşmalarda, programa katkıda bulanan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederek, kaynatılan aşurelerin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi.

“Bize düşen birlikle yoğrulan hamurumuzu hep taze tutmaktır”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da güzelliklerin bereketinin paylaştıkça arttığına dikkat çekerek, “Toroslar Cemevi ile birlikte düzenlediğimiz aşure etkinliğinde hep bir arada olmanın feyzini yaşıyoruz. Biz de bugün bu güzellikleri paylaşmak, birlik ve beraberliğimizi daim kılmak için buradayız” dedi.

Aşurenin, içerisine on iki çeşit ürün konularak yapıldığını ve her birinin aşureye ayrı bir lezzet, tat verdiğini kaydeden Yılmaz, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkan Yılmaz, “Anadolu'da farklı güzelliklerimizin birlik ve beraberlikle yoğrularak ortaya çıkardığı hamur gibi. Bize düşen de bu birlikle yoğrulan hamuru hep taze ve diri tutmaktır” diye konuştu.

Pir Sultan Abdal'ın sözüne değinen Yılmaz, "Bin kez kırdılar dallarımızı, bin kez budadılar. Biz yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü; “Biz yine çiçekte ve meyvede olacağız. Kırılmamanın, budanmamanın yolu da kardeşle kardeşin arasına başkalarını sokmamaktır. Birbirimizden hiçbir farkımız yok. Geride bıraktığımız Muharrem ayı vesilesiyle de tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin bir kez daha kabulünü temenni ediyorum. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun, nice muharrem aylarında, aşure günlerinde buluşmak dileğiyle.”

Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ise etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Aşurenin temsil ettiği birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar yaşamayı temenni ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kazanlarda pişirilen aşureler protokol üyelerine ve katılımcılara ikram edilirken, sanatçılar Kemal Kaya, Doğu Ekin, İsmail Özden, Aşık Esrari ve Oğuzhan Özdemir mini bir konser verdi. Toroslar Cem Evi semah ekibinin de gösterileriyle renk kattığı gecede Türk Halk Müziği'nin duayen sanatçılarından Musa Eroğlu da sahne aldı. Birbirinden güzel türkülerini seslendiren Eroğlu, Toroslar halkına türkü şöleni yaşattı.