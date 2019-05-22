Toroslar'da bahçe yolları hasada hasırlanıyor

Yapılan çalışmalarla birlikte bozulan yollar, çiftçilerin hasat zamanına hazırlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe merkezinin yanı sıra yaylalarda gerçekleştirdikleri yol düzenleme çalışmalarını havaların ısınmasıyla yoğunlaştırdıklarını söyledi. Yılmaz, “Özellikle yaylalarımızda yoğun kar yağışının yaşandığı bir kış mevsimi geçirdik. Yayla sezonu öncesinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kış şartlarından dolayı tahrip olan yollarımızda bakım çalışması yapıyoruz. Bunun yanı sıra çiftçilerimizin tarla ve bahçelerine rahat ulaşabilmesi için arazi yollarını da düzenleyerek hasat dönemine hazırlıyoruz. Tüm mahallelerimizin eksiklerini ve ihtiyaçlarını biliyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz çalışmalarını yoğun bir tempoda planlı bir şekilde sürdürüyor. Hedefimiz ilçemizin her noktasına kaliteli ve modern hizmet götürmektir” dedi.