Toroslar'da bayram hazırlıkları tamamlandı

Bayram boyunca tüm önlemleri alan Toroslar Belediyesi, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmeleri için nöbetçi ekipleri 24 saat görev başında tutacak.

Toroslar Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla 1 Ağustos'tan itibaren 3 mahallede faaliyete geçen kurban satış noktaları oluştururken, 31 mahallede de kurban kesim merkezi kurdu. Başta Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri olmak üzere ilgili birimlerin, nöbetçi ekipleri ile vatandaşların Kurban Bayramının sorunsuz geçmesi için 7/24 görev yapacakları bildirildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilçe halkının sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirmeleri için tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Bakanlar Kurulunun yaptığı açıklamaya da dikkat çeken Başkan Yılmaz, cadde ve sokaklarda kurban kesiminin yasaklandığını, aksi durumda cezai işlem uygulanacağını kaydetti.

Bu yıl kesim için belirlenen yer sayısını da 31'e çıkardıklarını dile getiren Yılmaz, “Halk sağlığını tehdit eden koşullarda ve sağlıksız biçimde kurban kesilmemesi için ekiplerimiz 24 saat görev başında olacak. Kesim merkezlerinin sayısını, vatandaşlarımız uygun koşullarda kesim yapsınlar diye arttırdık. Vatandaşlarımızın belirlenen merkezler dışında kesim yapmamalarını önemle rica ederiz” ifadelerini kullandı.

Kesim Ücretleri Belirlendi

Öte yandan, İl Kurban Hizmetleri Komisyonunca kurban kesim ücretleri de belirlendi. Komisyonun kararına göre, büyükbaş kurbanlık kesimi 300 TL, küçükbaş ise 50 TL olacak. Kurban Bayramı süresince kesim yerlerinde komisyon tarafından denetimler de yapılacak. Vatandaşlar, şikayetlerini 153 Zabıta veya 3227200/1270 no'lu telefon numaralarından da bildirebilecek.