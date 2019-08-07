Toroslar'da binalar rengarenk boyanıyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi tarafından toplu konut alanlarındaki binaların dış cepheleri boyanmaya devam ediliyor.

“Renkli Adalar Projesi” kapsamında Güneykent, Akbelen ve Halkkent mahallelerinde bulunan binalar estetik tasarım bütünlüğünün sağlanması ve kent kimliğinin güçlendirilmesi amacıyla boyanıyor. “Boyası sizden işçilik bizden” sloganıyla devam eden proje vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor. “Yaşanabilir bir Toroslar inşa etmek istiyoruz” diyen Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Toroslar'ın kültürel ve doğal zenginliğine paralel olarak yaşanabilir bir ilçe kimliğinin kazandırılmasını sağlayan bu çalışma ile binaların dış görünümleri yenilenirken görsel bir güzellik de katılmış oluyor. Binaların iyi görünmesi, sadece bina sahipleri için değil o çevrede yaşan herkes ve genel anlamda ilçe için artı bir değer katıyor" dedi.

Proje çerçevesinde malzeme temini vatandaşlar, işçilik ise Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılıyor.