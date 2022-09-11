Toroslar'da binlerce kişi aşure etkinliğinde buluştu

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi ile Alevi Kültür Derneği Toroslar Cemevi'nin geleneksel olarak düzenlediği aşure etkinliğinde birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı.

Yunus Emre Kültür Merkezinin bahçesinde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte deyişler söylendi, semah gösterileri renk kattı. Halk ozanları ise bağlamalarının teline bu kez Mersinliler için dokundu. Aşure etkinliğine AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum müdürleri, Alevi Kültür Derneği Başkanları, mahalle muhtarları ve 7'den 70'e binlerce kişi katıldı.

Toroslar Cemevi Semah Ekibinin gösterilerinin ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan Alevi Kültür Derneği Toroslar Cemevi Başkanı Hüseyin Değerli, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri aşure etkinliğine katkı sunan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

“Bizim aramızda ayrımcılığa yer yoktur”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise aşure etkinliğinin bir anlamda yas ve anma etkinliği olduğunu belirterek, “Hicri 61. yılda Kerbela'da Hz. Hüseyin, 72 yol arkadaşı ile katledildi. Bu tarihe bir kara leke olarak kazındı. Her yıl bu acıyı birlikte anıyor ve idrak ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.

“Bizim aramızda ayrımcılığa yer yoktur” diyen Yılmaz, tüm hemşehrilerine seslenerek, “Hz. Muhammed hepimizin Peygamberi, Hz. Ali hepimizin iftihar kaynağıdır. Kerbela hepimizin müşterek teessürü, Hz. Hüseyin hepimizin kahramanı, hepimizin şehididir. Cem de bizimdir, semah da bizimdir. Cami de bizim, cemevi de bizimdir. Saz da bizim, söz de bizimdir. 12 İmam da bizimdir, erenler, evliyalar, arifler, Anadolu'ya Türk-İslam nefesi üfleyen elleri öpülesi büyüklerimiz de bizim şanımız, göz nurumuzdur. Hz. Yesevi'nin dergahında diz dize, gönül gönüle oturan bizim ecdadımızdır. Hacı Bektaş Veli'nin duasıyla irşat olan, yönünü çizen Türk milletidir. Şeyh Edebalı'den Geyikli Baba'ya, Lokman-ı Perende'den Pir Sultan Abdal'a, Ahi Evran'dan Sarı Saltuk'a, Arslan Baba'dan Mevlana'ya, Akşemsettin'den Yunus'a kadar bütün kutup yıldızlarımız Anadolu'nun ve Türk yurtlarının bağrına nakış nakış Türk milletini dokumuştur. Bizim aramızda ayrımcılığa yer yoktur. Bizim aramızda bölücülüğe yaşama hakkı yoktur. Bizim aramızda ayrık otları tutunamayacaktır. Ne Sünni'den geçeriz, ne Alevi'den geçeriz” ifadelerini kullandı.

“Siyasi tarihi yeniden gözden geçirmeliyiz”

Siyasi tarihi yeniden yazmak, yeniden gözden geçirmek gerektiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz; “Önce sosyal sıkıntıları bulurlar, kazırlar, kanatırlar, bölerler ve parçalarlar. Ve o memleketin insanlarını sömürürler, milleti yönetirler. Ama Allah'ın izniyle biz, biriz ve beraberiz. Bir elin ve bir bütünün parçalarıyız. Bir ve beraber olmaya devam edeceğiz inşallah. Nasıl Ramazan ayında iftar sofralarında toplanıyor ve bir araya geliyorsak, dedelerimiz de teşrif ediyorsa bugün de Muharrem ayının 10. gününde aynı birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bu etkinliğimize emeği geçen Toroslar Cemevi Başkanı Hüseyin Değerli'ye, kıymetli büyüklerimize ve herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Anadolu'nun bilgeliğini, dostluğunu, kardeşliğini gördüğümüz Değerli'nin şahsında sizlerin dostluğunu ve kardeşliğini gördük. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin dediği gibi bir olacağız, iri olacağız ve diri olacağız. Çocuklarımız tam bağımsız güçlü Türkiye'de yaşasın diye emin adımlarla hep beraber el ele, gönül gönüle mücadele edeceğiz” diye konuştu.

“Anadolu'nun bolluğunu ve bereketini hep birlikte idrak ettik”

Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet de etkinliği düzenleyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ve Toroslar Cemevi'ne teşekkür ederek, “Tarihimizde çok önemli bir yer tutan Muharrem ayının 10. gününde, aşure etkinliğinde bir araya gelerek Anadolu'nun bolluğunu ve bereketini simgeleyen bu güzel günü hep birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşadık” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kızılkaya Yenidünya Derneği Tahtacılar Grubunun yöresel oyunu da büyük beğeni topladı. Tiyatro sanatçısı Gürsel Fırat'ın sunuculuğunu yaptığı etkinlik, sanatçılar Tolga Sağ, Nilüfer Sarıtaş, Cem Doğan ve Aşık Esrari'nin konserleriyle son buldu.