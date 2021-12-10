Toroslar'da birlik ve beraberlik rüzgarı esti

Hayatı, kişiliği ve eserleriyle Türk milletinin maneviyatında derin izler bırakan Hoca Ahmet Yesevi için Toroslar'da vefa örneği sergilendi.

Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığının düzenlediği 'Yesevi Ocağı'ndan Ülkü Ocakları'na' Konser ve Konferansı yoğun ilgi gördü. Ülkü Ocakları Genel Merkez Sanatçısı Kaya Kuzucu, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda sahne alarak sesi ve yorumuyla Mersinlilerin gönül teline dokundu. Deyimlerin okunduğu, Hoca Ahmet Yesevi'nin konuşulduğu etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Sanatçı Kuzucu, “'Yesevi Ocağı'ndan Ülkü Ocakları'na diye neden dedik? Eski hanelerde bir ocak bulunurdu. Ocak yandığında etrafında toplanılırdı. Ocak toplayıcıdır. Allah, ocağımızın ateşini hep yandırsın, dumanı hep tütsün. Varlığımız daim olsun” dedi.

Programın açılış konuşmasını Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Murat Sezer yaptı. Sezer, programa katkı sunan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederek, “900 yıldan beri Türk milletinin manevi harcı olan Yesevilik anlayışını, Allah aşkını, Peygamber sevdasını iliklerine kadar yaşayan Hoca Ahmet Yesevi'nin kurduğu dergah da 21'inci yüzyılda Ülkü Ocaklarında yaşatılmaktadır. Ülkü Ocakları, Hoca Ahmet Yesevi'nin ocağının bugünkü ateşinin yandığı yerdir. Hoca Ahmet Yesevi'nin alperenleri, gazi dervişleri Ülkü Ocaklarında yaşamaktadır, yaşamaya da Allah'ın izniyle devam edecektir" ifadelerini kullandı.

“Gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmelerini istiyoruz”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da etkinliği düzenleyen Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanlığına teşekkür ederek, “Gençlerimizin, ahlak ve maneviyat önceliğinde milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetişmelerini istiyoruz. Bu anlamda Hoca Ahmet Yesevi'nin, geleceğimiz olan gençlerimiz tarafından tanınması ve anlaşılması açısından bu konferansın büyük önemi var” diye konuştu. Yılmaz, programa konseri ve konferansıyla renk katan sanatçı Kaya Kuzucu'ya da teşekkür etti.

MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli ise vatan ve millet sevgisinin önemine dikkat çekerek, “Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şiarıyla yola çıktığımız dava arkadaşlarım, yetiştiğimiz Ülkü Ocaklarını yaşatmak bizlerin en büyük vazifesidir” dedi.