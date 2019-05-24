Toroslar'da boş arsalar temizleniyor

Özellikle yaz aylarında haşere ve kemirgenlerin üremesine sebep olan ve yangın riski bulunan ilçe genelindeki boş arsalar, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince iş makineleriyle temizleniyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte boş arsalarda biriken yabani otların tehlikelere yol açabileceğini kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, insan sağlığını ön planda tuttuklarını vurgulayarak. “İlçe sınırlarımız içerisindeki boş arsa ve arazilerde yabani ot, moloz ve çöplerin temizliğini yaparak, halkımızın sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırıyor ve görüntü kirliliğinin de önüne geçiyoruz. Boş arsalarda temizliğin kalıcı olması için vatandaşlarımızdan bu konuda daha hassas davranmalarını istiyor ve destek bekliyoruz. Geleceğe daha temiz bir Toroslar bırakmak için hep birlikte özen göstermeliyiz. Hedefimiz, ilçe halkımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürmesini sağlamaktır” dedi.