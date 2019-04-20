Toroslar'da bu yıl da çocuklar 23 Nisan coşkusu yaşayacak

MERSİN (İHA) – Toroslar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birçok etkinlikle çocuklara bayram coşkusu yaşatacak.

Toroslar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi'nde düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu yıl 99'uncusu kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dolu dolu bir program hazırladıklarını belirterek, eski çocuk oyunları, oyun parkurları ve dans gösterileriyle taçlandıracakları etkinliklerde her yaştan çocuğu, keyifli vakit geçirebileceği, eğlenirken öğrenebileceği çok sayıda aktivite ile buluşturacaklarını söyledi.

“Bayram Coşkusunu Birlikte Yaşayalım”

23 Nisan Salı günü Saat 13.00'te Korukent Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirecekleri etkinliklerde; motosiklet eğitim parkuru, Midilli atı, illizyon gösterileri, topaç, bilyalı, ip atlama, bilye, çocuk oyun alanları, uçurtma şenliği, TORTEK çocuk atölyesi, zumba sov, mini voleybol, survivor parkuru, bisiklet ve paten parkurunun yer aldığını vurgulayan Başkan Yılmaz, tüm çocukları aileleriyle birlikte bu coşkuyu yaşamaya davet etti.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Yılmaz, “Bu bayram, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğimizin teminatı çocuklarımıza verdiği değerin ve duyduğu güvenin göstergesidir. TBMM'nin açılış günü olan 23 Nisan'ı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu davranışı ile çocuklara olan sevgisini en güzel şekilde ispat etmiştir. Bizim de en büyük gayemiz; çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeleri, bilgi çağının bütün gelişmişliklerini kullanabilen, araştıran, beyni bilgi ile dolu, sporcu kimlikleriyle öne çıkan yüksek şahsiyetli, Türk Milleti'nin var olan değerlerini özümsemiş bir gençlik olarak yetişmeleridir. Türk Milleti'nin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi TBMM'nin 99'uncu kuruluş yıldönümünde tüm hemşehrilerimizin ve kıymetli çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum” dedi.