Toroslar'da camilerde Ramazan temizliği

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, camilerde rutin olarak sürdürdüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını Ramazan ayında daha da yoğunlaştırdı.

Belediyenin ibadethane temizlik ve dezenfektan ekibi, ilçedeki tüm ibadethanelerin iç ve dış mekanlarını tarayarak pırıl pırıl yapıyor. İbadethanelerdeki halılar, halı yıkama makinesiyle yerinde yıkanırken avlu, tuvalet, kapı kolları ve ayakkabılık gibi temasın olabileceği tüm yüzeyler dezenfekte ediliyor.

“Hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla ibadet edebilir”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların daha sağlıklı koşullarda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için ilçedeki tüm ibadethanelerde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi. Yılmaz; “Ramazan ayı, ibadetlerin çok daha yoğun yapıldığı bir ay. Camilerde gerçekleştirdiğimiz rutin temizlik hizmetini Ramazan ayında daha da arttırıyoruz. İbadethanelerimizi evimiz gibi görüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde özel bir ekip oluşturduk. Amacımız, hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla ve huzur içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmesidir. Vatandaşlarımızın sağlığı önceliğimiz. Tüm hemşehrilerimize hayırlı Ramazanlar dilerim” dedi.