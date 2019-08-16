Toroslar'da çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor

Toroslar Belediyesi'nin, ilçe genelinde peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında budama, çim biçme, oyun parkı ve spor alanlarında bakım, onarım gibi birçok çalışma yapılıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Amacımız, daha yaşanabilir ve güzel bir Toroslar'ı geleceğe bırakmak. Bu nedenle peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Toroslar'ın daha düzenli ve daha yeşil bir ilçe olması için çalışıyoruz. İlçemizin çehresinin değişmesi ve güzelleşmesi için uzun ömürlü çalışmalar yapıyoruz. Toroslar bizim evimiz ve ilçemizin temiz, düzenli ve bakımlı olmasını önemsiyoruz” dedi.