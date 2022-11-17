Toroslar'da çocuk şenliği tüm hızıyla sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince ara tatil dolayısıyla düzenlenen Çocuk Şenliği, tüm hızıyla sürüyor.

Toroslar ilçesinin yanı sıra kentin tüm ilçelerinden binlerce çocuğun aileleriyle birlikte katıldığı şenlik, panayır havasında geçiyor. Bir haftalık ara tatilde eğlenceli ve eğitici etkinliklerle Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bir araya gelen çocukları Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da yalnız bırakmadı. Çocukların sevgi gösterileri ile karşıladığı Başkan Yılmaz, onların eğlencesine ortak oldu.

“Sizleri çok seviyoruz"

Salondaki tüm çocuklara seslenerek iyi eğlenceler dileyen Başkan Yılmaz, “Sizleri çok seviyoruz. Bizim çocuklarımız ve geleceğimiz olduğunuz için çok seviyoruz. Akıllı, güzel çocuklarsınız. Sizler, bizim gözbebeklerimizsiniz” dedi. “Hayata geçirdiğimiz her çalışmada çocuklarımızı, gençlerimizi unutmuyoruz. Onların gülen yüzü bize enerji veriyor” diyen Yılmaz, “Toroslarımızda, Mersinimizde yaşayan her insanımızın ihtiyacı, sıkıntısı bizi ilgilendiriyor. Çocuklarımızın ara tatilde bilgisayarın başında değil, yaşıtlarıyla birlikte oynamasını, birlikte eğlenmesini istedik. Bu çerçevede düzenlediğimiz çocuk şenliğimiz, yoğun katılımla devam ediyor. Çocuklarımız ve aileleri mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Çocuk şenliği, 18 Kasım'da 'Keloğlan' gösterimi ile son bulacak

Toroslar'da buluşan binlerce çocuk, ekranların sevilen çizgi dizi karakterleri Niloya, Kukuli, Elif'in Düşleri, Sevimli Dostlar, Heidi ve Harika Kanatlar'ın performanslarını, Hacivat-Karagöz, sihirbaz gösterilerini keyifle izledi. Dev şişme oyun parklarında arkadaşlarıyla oynayan çocuklar, seramik atölyesi, uzay çadırı ve yüz boyama gibi birbirinden eğlenceli ve eğitici aktivitelere de katıldı. Etkinlikte, 3D yazıcı tekniği ile yazdırılan Atatürk portresi ise çocuklara hediye edildi.

Toroslar Çocuk Şenliği, 18 Kasım Cuma günü çizgi dizi karakteri 'Keloğlan'ın gösterimi ile son bulacak. Şenliğe katılmak isteyenler, 13.00-16.00-19.00 saatlerinde Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki ücretsiz etkinliği izleyebilecekler.