Toroslar'da çocuklar 'Çocuk Şenliği'nde buluştu

Toroslar Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen 'Çocuk Şenliği'nde, çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Toroslar Belediyesi'nin Korukent Mahallesi'ndeki Prof.Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirdiği etkinlik, havanın güzel olması ile birlikte Mersinlilerin yoğun ilgisini görürken, çocuklar, kendileri için hazırlanan oyun alanları ve parkurlarda gönüllerince eğlendi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, aktivitelerde çocukları yalnız bırakmadı. Eşi Meltem Yılmaz ve çocuklarının da eşlik ettiği şenlikte, tüm çocukların bayramını kutlayarak sevinçlerine ortak olan Başkan Yılmaz, çocuklarla ve aileleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve sohbet etti.

Başkan Yılmaz'ın, çocuklara Türk bayraklı uçurtma hediye ettiği şenlikte, motosiklet eğitim parkuru, ilizyon gösterileri, topaç, bilyalı, ip atlama, bilye, çocuk oyun alanları, TORTEK çocuk atölyesi, zumba show, mini voleybol, survivor parkuru, bisiklet ve paten parkuru güne damgasını vururken, programda ayrıca katılımcılara sıkma, ayran, pamuk şeker, patlamış mısır ve dondurma ikramında da bulunuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99'uncu yıldönümünü kutlayan Başkan Yılmaz, düzenledikleri Çocuk Şenliği ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu çocuklarla birlikte doyasıya yaşadıklarını söyledi. Yılmaz, “Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların daha sağlıklı, huzurlu ve eğitimli bireyler olarak yetişmeleri de bizim en büyük görevimizdir. Bu vesileyle başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor ve çocuklarımızın bayramını kutluyorum” dedi.