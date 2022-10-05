Toroslar'da destekleme kursları hayata geçiyor

Toroslar Belediyesi, Toroslar Akademi Projesi çerçevesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanacak 8. ve 12. sınıf öğrencileri için ücretsiz düzenleyeceği destekleme kurslarını hayata geçiriyor.

Toroslar Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Yılmaz, geçtiğimiz hafta Tece Polisevi'ne düzenlenen hain terör saldırısını Toroslar Belediye Meclisi olarak bir kez daha şiddetle kınadıklarını söyledi. Yılmaz, "Bu saldırıda polis memurumuz Sedat Gezer, kahramanca çarpışıp şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine taziyelerimizi ilettik. Bu meclisten de ailesine ve Emniyet Teşkilatımıza bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Saldırıda yaralanan polis memurumuz Abdulkadir Öztürk'e de acil şifalar temenni ediyorum” dedi.

Toplantıda, Toroslar Belediyesinin 2023 mali yılı performans programı taslağı ve 2023 mali yılı bütçe taslağı ile 2024-2025 yılları tahmini bütçesi görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Arpaçsakarlar Mahallesi, 153 ada, 19 ve 20 nolu parseller için hazırlanan plan değişikliği teklifi de görüşülerek, oy birliğiyle İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edildi.

Meclis toplantısında, Toroslar Belediyesine ait Sağlık Mahallesi bulunan binana, Toroslar Akademi isminin verilerek eğitim, etüt, kurs, kütüphane, kafeterya ve benzeri hizmetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin teklif görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Kurslarla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Yılmaz, birinci dereceden şehit ve gazi yakınlarının hiçbir koşul aranmadan kurslardan yararlanabileceğini söyledi.

Öğrencilerin not ortalaması, seviye belirleme sınavındaki başarı düzeyi ve sosyoekonomik yapısı gözetilerek kayıtların yapılacağını kaydeden Başkan Yılmaz, öğrencilerin Toroslar Akademi'nin 0850 533 33 30 numaralı telefonunu arayarak konuyla ilgili bilgi ve destek alabileceklerini de sözlerine ekledi.

Daha sonra gündemin diğer maddelerine geçildi. Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösterecek olan atık toplayıcılarının çalışma usul ve esaslarının belirleneceği “Toroslar Belediyesi Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcıları Yönetmeliği” görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Ekim/2022 ayında gerçekleştirilecek olan "İçel Sanat Kulübü 27. Mersin Arkeoloji Günleri" programı için Toroslar Belediyesi bütçesinden KDV dahil 20 bin TL maddi destek sağlanmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu'nun ortak raporları da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı, dilek ve temenniler ile son buldu.