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Toroslar'da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs riskine karşı alınan tedbirler planlı bir şekilde sürerken ekipler, iş yerlerinden sağlık merkezlerine, ibadethanelerden kamu kurumlarına, otobüs ve taksi duraklarından ATM'lere kadar her yeri dezenfekte ederek steril hale getiriyor. Belediye, toplum sağlığını korumak adına yürüttüğü temizlik ve hijyen çalışmalarının yanı sıra vatandaşların tüm ortak kullanım alanlarını da düzenli olarak dezenfekte ediyor.



"En büyük temennimiz, sağlıklı günlere en kısa zamanda kavuşmak"


İlçede dezenfekte edilmedik yer bırakmadıklarını kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz; "Tüm imkanlarımızı seferber ederek, dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimiz. Salgına karşı ilçemizdeki tüm ortak kullanım alanlarında önlemler alıyoruz. Temennimiz, bu süreci en kısa zamanda atlatarak, yeniden bir arada olacağımız sağlıklı günlere kavuşmak. Hemşehrilerimizden isteğimiz, pandemi kurallarına harfiyen uymalarıdır" dedi.

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