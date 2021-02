Toroslar'da dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde ortak kullanım alanları olan kamu kurum ve kuruluşları, ibadethaneler, işyerleri, sağlık merkezleri ve eczanelerde dezenfekte çalışmalarını periyodik olarak yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyenin çöp kamyonlarını ve banka ATM'lerini de titizlikle dezenfekte ediyor. Hijyen çalışmaları kapsamında çöp konteynerleri de düzenli olarak yıkanıyor. Ekipler, ilçeyi karış karış gezerek dezenfekte edilmedik yer bırakmıyor.

Vatandaşlara daha sağlıklı ve daha güvenli ortamlar sunulmasının amaçlandığı çalışmalar, ilçe halkının da büyük memnuniyetini kazandı.

"Tedbiri elden bırakmıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Toroslarımızın her noktasında dezenfeksiyon işlemlerini düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz. Salgına karşı alınacak en önemli tedbirin maske, mesafe ve temizlik olduğunu unutmayalım. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelmektedir. Her gün düzenli olarak yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarıyla salgın riskini en aza indirmeye ve önlemeye çalışıyoruz. Belediye olarak tedbirlerimizi alıyoruz. Hemşehrilerimizin de bu konuda duyarlı olmalarını, maske, mesafe kuralına uymalarını ve kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini istiyoruz. Korona virüs, alacağımız tedbirlerden güçlü değildir" dedi.