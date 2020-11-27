İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Toroslar'da dezenfekte ve temizlik çalışmaları artırıldı

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, son günlerde artış gösteren korona virüs vakalarına karşı ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarının artırıldığını bildirdi.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, son günlerde artış gösteren korona virüs vakalarına karşı ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarının artırıldığını bildirdi.


Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinin başından itibaren sıkı önlemler alan ve salgının kontrol altında tutulabilir olması adına etkin bir mücadele veren belediye, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşaması için yoğun mesaisine devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; rutin temizlik hizmetinin yanı sıra çöp konteynerlerini, ibadethaneleri, kamu kurumlarını ve işletmeleri düzenli olarak dezenfekte ediyor. Ekipler ayrıca, boş arsalarda görüntü ve çevre kirliliğine neden olan moloz ve dal atıklarını da topluyor.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, toplum sağlığını tehlikeye atan salgına karşı riski en aza indirmek için temizlik ve hijyen seferberliğinin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Başkan Yılmaz, "Ekiplerimiz, gece gündüz ilçemizin her noktasında büyük bir emek ve özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Belediye olarak gerekli tedbirleri alırken, halkımızdan tek isteğimiz mümkün olduğunca evlerinde kalmaları ve bu sayede hem kendilerini hem sevdiklerini korumaları. Bu süreci hep birlikte kurallara uyarak atlatabiliriz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.