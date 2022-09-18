Toroslar'da doğalgaz çalışması nedeniyle alternatif otobüs güzergahı kullanılacak

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 2 bin metrelik alanda sürecek olan doğalgaz çalışmaları nedeniyle, 15 gün süreyle toplu taşıma araçlarının alternatif güzergahları kullanacağı bildirildi.

Gözne Caddesi üzerinde çalışmanın yapılacak olduğu 85207 ve 89045 sokakların kesişiminde, Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hatlarının kullandığı gidiş dönüş yönünde 16 hat bulunuyor. Alternatif olarak Kuvayi Milliye Caddesi ve Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi üzerinden güzergahı kullanarak toplu taşıma hizmeti verecek olan 16 hat 18M, 23M, 25M, 34M, 75B, 118, 123, 124, 137, 142, 146, 157, 158, 159, 161, 163 numaralı hatlardan oluşuyor.

Ulaşım Dairesi mühendislerinden İbrahim Namlı, “Gözne Caddesi üzerinde doğalgaz yapım hattı çalışmaları başlayacak. Yaklaşık 2 kilometrelik bir çalışma yürütülecek. 20 Eylül 2022 Salı günü çalışmalar başlayacak. 15 gün sürmesi planlanmaktadır. Çalışma esnasında trafikte kısmi kapanmalar meydana gelecek, trafik kontrollü akış şeklinde seyredecek. Trafik can ve mal güvenliğini sağlamak için, belediye otobüslerimiz alternatif güzergahı kullanacak. Belirlemiş olduğumuz alternatif güzergah üzerinde, 16 hat bulunmakta ve bu çalışmalardan adı geçen 16 hattımız etkileniyor. 15 gün boyunca vatandaşlarımızın, belirlemiş olduğumuz alternatif güzergahı kullanmalarını rica ederiz” dedi.

Namlı, alternatif güzergah bilgisini de paylaşarak, “Söz konusu 16 hatta görev yapan otobüslerimiz, Kuvayi Milliye Caddesini takiben sağa dönüp Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesine geçiş yapacaklar. Takiben sola dönüp 207. Cadde üzerinden Fatih Sultan Mehmet Bulvarına bağlanacaklar. Güneykent Mezarlığı Kavşağından sola dönerek takiben Mimar Sinan Bulvarını kullanarak eski güzergahlarına katılım sağlayacaklardır. Gidiş ve dönüş olarak aynı güzergahı kullanacaklar” bilgisini verdi.