Toroslar'da fırınlara Ramazan denetimi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 23 Mart Perşembe günü başlayacak olan mübarek Ramazan ayı nedeniyle ilçe genelinde bulunan fırın ve unlu mamul imalathanelerine yönelik fahiş fiyat, gramaj ve hijyen denetimlerini sıklaştırdı.

Yapılan denetimlerde, vatandaşların özellikle Ramazan ayında sofralarından eksik etmediği ekmek ve pidelerin sağlıklı koşullarda üretilip üretilmediği titizlikle incelendi. Üretim ve satış yapılan alanlarda ise maske, eldiven ve bone takılması gerektiği bildirildi.

“Denetimlerimiz devam edecek”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, amaçlarının gıda ürünlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde vatandaşlara ulaştırılması olduğunu söyledi. “Önceliğimiz halkımızın sağlığı" diyen Başkan Yılmaz, "Hemşehrilerimizin her zaman sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla zabıta ekiplerimiz, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle Ramazan ayı öncesinde fırın ve unlu mamul imalatı yapan işletmelere yönelik kontrollerimizi daha da yoğunlaştırdık. Yapılan denetimlerde ilçe esnafımızın genel manada bilinçli olduğunu ve kurallara uyduğunu görüyoruz. Bu duyarlılık için esnafımıza teşekkür ederiz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Vatandaşlarımız, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşırlarsa belediyemizin 0324 322 7200 numaralı telefonundan zabıta ekiplerimize ulaşabilirler” dedi.