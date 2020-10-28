Toroslar'da futbol şöleni

Toroslar Belediyesinin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği 'Cumhuriyet Kupası Minikler Futbol Turnuvası', bir birinden renkli müsabakalarla sona erdi.

Toroslar Belediyesi Osmaniye Semt Sahasında, 8 takım arasında düzenlenen turnuvanın şampiyonu Toroslar Kartalspor olurken, ikinciliği Toroslar Belediyespor, üçüncülüğü Kuvayi Milliye Spor, dördüncülüğü ise Kadir Efespor göğüsledi. Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Toroslar Belediyesi Başkan Vekili Adnan Baş ve Mersin İdmanYurdu'nun efsane oyuncularından Teknik Direktör Levent Arıkdoğan tarafından verildi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği cumhuriyetin ilan edilişinin 97'nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri, Toroslar Belediyesince organize edilen şöhretler ve veteranlar müsabakası ile taçlandı. Cumhuriyet Kupası Minikler Futbol Turnuvasının ödül töreninin ardından, Mersin İdmanyurdu'nda uzun yıllar forma giymiş efsane futbolcular ve Mersin sporunun önemli isimleri dostluk maçında bir araya geldi. Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve önceki dönem Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın da yer aldığı müsabakada dostluk kazandı.