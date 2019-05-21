Toroslar'da hafta sonu vezneler açık

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 31 Mayıs'ta sona erecek olan Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) birinci taksit ödemeleri için hafta sonunda da veznelerini açık tutacak.

Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, emlak ve iş yerlerine ait çevre temizlik, ilan, reklam ve eğlence vergisi borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar, bu hafta sonuna denk gelen 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günleri mesai saatleri içerisinde belediye hizmet binasının yanı sıra Halkkent Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki veznelerden ödemelerini yapabilecek. Mükellefler vergi ödemelerini kredi kartı ile yapabilecekleri gibi, Toroslar Belediyesi'nin toroslar-bld.gov.tr internet adresinde bulunan e-belediye sistemi üzerinden de online gerçekleştirebilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden mükelleflerden cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini son ödeme tarihinden önce yapmalarını istedi. Yılmaz, “Emlak, çevre temizlik, ilan, reklam ve eğlence vergilerinin 2019 yılı ilk taksit ödemelerinde son günün 31 Mayıs Cuma günü olması nedeniyle vergi ödemelerinin daha rahat bir ortamda gerçekleşmesi ve hafta içi çeşitli nedenlerle veznelere gelemeyen vatandaşlarımızın ödemelerini yapabilmesi için belediye veznelerimiz, bu hafta sonunda da hizmet verecek” dedi.